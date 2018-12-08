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Elazığ'da doktor öğrenci evinde bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ'da bir doktor öğrenci evinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Mustafa Girgin (35), Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir apartmanın 5'nci katında bulunan öğrenci evine geldi. 

Burada doktor ile evdeki öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu doktor bıçaklandı.

Bağrışmaları duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede doktor Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen doktorun yakınları sinir krizi geçirdi. 

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