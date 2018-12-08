Elazığ'da hırsızlık operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği adreslerin çevresindeki işyeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan M.K. ve U.K'nin adreslerinde ve gösterdikleri depolarda arama yapan ekipler, bir çalıntı otomobil, bir iş yerinden çalınan televizyon, araçlardan çalınan 2 oto teyp ele geçirildi. Çalıntı araç ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zanlılardan, U.K'nin kasten adam yaralama ve gasp olaylarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ''nitelikli hırsızlık'' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.