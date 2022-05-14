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Elazığ'da jandarmalar engelli miniklerin yüzünü güldürdü

Elazığ'da jandarma ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda etkinlik gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler, jandarma ile çizgi film izledi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla Genç Osman İşitme Engelliler Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul bahçesinde trafik parkuru kurup öğrencilere trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi veren ekipler, akülü araçlarla uygulama yaptırdı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da öğrencilerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşür verdi.

Yıldız ve ekibi öğrencilerle birlikte işaret diliyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Daha sonra öğrenciler, jandarma ile çizgi film izledi.

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