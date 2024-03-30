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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Valilikten açıklama geldi

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13,83 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depreme ilişkin, 'An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır' açıklamasında bulunurken, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 'Saha taramalarımız devam ediyor.' dedi. Ayrıca Elazığ Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yazılı basın açıklaması yayımlarken, Elazığ Belediyesi'nden de 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Korkutan deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara akın etti.

Star Gazetesi30 Mart 2024 Cumartesi 03:33 - Güncelleme:
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Valilikten açıklama geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03:25'te Elazığ Merkez'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerin 13,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, X resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen depreme yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır.

Saha taramalarımız devam ediyor.

Geçmiş olsun."

VALİLİKTEN KAMUOYUNA DUYURU

Elazığ Valiliği, deprem sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

Elazığ Belediyesi'nden depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı geldi:

"Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Elazığ'da meydana gelen 4,7'lik deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak sokaklara akın etti.

Sokaklara dökülen vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

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