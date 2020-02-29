29 Şubat 2020 Cumartesi15:38 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,6 büyüklüğündeki deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi yaşamını yitirmişti.