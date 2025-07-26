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Elazığ'da narkotik operasyon: 55 şüpheliden 10 tutuklandı

Elazığ Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Elazığ'da narkotik operasyon: 55 şüpheliden 10 tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 390 gram sentetik kannabinoid, 202,92 gram esrar, 2,75 gram metamfetamin, 1882 sentetik ecza, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 42'si, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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