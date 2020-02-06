06.02.2020 11:52 - Güncelleme: 06.02.2020 11:52

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ DEPREMİ

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı.

AFAD Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı.

Afetin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam ediyor.