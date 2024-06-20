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Elazığ'da orman yangını

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat önce çıkan yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Elazığ'da orman yangını
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Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 4 saattir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, ilçe belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangın, havadan görüntülendi.

Olay yerinde yangın ile ilgili son bilgileri aktaran mahalle muhtarı Yılmaz Selçuk, "Saat 11.00 itibariyle Gezin Kışlacı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sağ olsun, şu anda Orman İşletme ekipleri, müdüründen şefine kadar, bütün ekipler canla başla çalışıyorlar. Şu anda yangını söndürmek için canla başla çalışıyoruz. Greyder ve dozer gibi iş makineleri de burada" dedi

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