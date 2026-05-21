Elazığ'da sağlık soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel sağlık kuruluşlar mercek altına alındı.

Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ardından jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce düğmeye basıldı ve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Op. Dr. Ali Ş.'de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Elazığ'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve aralarında Ali Ş.'nin de olduğu 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.