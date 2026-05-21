İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6198
  • EURO
    53,091
  • ALTIN
    6628.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da sağlık soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncel

Elazığ'da sağlık soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA21 Mayıs 2026 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Elazığ'da sağlık soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel sağlık kuruluşlar mercek altına alındı.

Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ardından jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce düğmeye basıldı ve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Op. Dr. Ali Ş.'de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Elazığ'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve aralarında Ali Ş.'nin de olduğu 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

  • Elazığ operasyonu
  • sağlık kuruluşları
  • adliyeye sevk

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.