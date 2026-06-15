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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 01:17 - Güncelleme:
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga mahalleyi ayağa kaldırdı. Çatalçeşme Mahallesi'ndeki TOKİ konutları çevresinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve her iki taraf da yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇATALÇEŞME MAHALLESİ'NDE TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

  • Elazığ silahlı kavga
  • bıçaklı kavga
  • saldırı

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