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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 06:32 - Güncelleme:
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga
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Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda, aralarında M.Ç. ve H.A'nın da bulunduğu 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, M.Ç. tabancayla ateş edilmesi sonucunda, H.A. ise bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Ç. ve H.A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, yerde çok sayıda kovan buldu.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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