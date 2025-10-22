İSTANBUL 21°C / 16°C
  Elazığ'da sır olay: 4 gündür her yerde aranıyor
Güncel

Elazığ'da sır olay: 4 gündür her yerde aranıyor

Elazığ'da evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.

22 Ekim 2025 Çarşamba 17:46
Elazığ'da sır olay: 4 gündür her yerde aranıyor
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Seda Çeber, geçtiğimiz cumartesi günü Nailbey Mahallesi'ndeki evinden kimseye bir şey söylemeden çıktı. Çeber'in uzun süre dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya çıktı.

Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Ayağından engelli olan kadının bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

"ARADIK, TARADIK FAKAT BULAMADIK"

Kızının bulunmasını isteyen baba Ahmet Çeber, "Kızım cumartesi günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradık, taradık fakat bulamadık. Bunun üzerine durumu emniyete bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

