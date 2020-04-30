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Elazığ'da son dakika deprem! Elazığ'daki deprem kaç büyüklüğünde? İşte son depremler

Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Elazığlı ya da Elazığ'da yakını olan vatandaşlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Vatandaşlar Elazığ depremi sonrası son depremler listesini kontrol ederken 'Elazığ'da deprem oldu mu?' sorusu soruluyor. Kandilli tarafından yaplan son dakika deprem verilerine göre Elazığ'da deprem olduğu duyuruldu. İşte Elazığ'dan son dakika deprem verileri..

30 Nisan 2020 Perşembe  12:14 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:14
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Elazığ'da deprem mi oldu? sorusu son dakikalarda yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar merakla Türkiye'de meydana gelen son depremleri araştırmaya başladı. Kandilli son depremler listesi haberimizde. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Elazığ 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Vatandaşlar korku ve paniğe kapıdı. İşte Elazığ depremi ve bugün yaşanan artçı depremler...

Son dakika Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından Elazığ'da deprem olduğu açıklandı.

SON DAKİKA KANDİLLİ DUYURDU

Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili olarak yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 4 km altında gerçekleştiği de bildirildi. Merkez üssü Kurkköy Elazığ Sivrice olan 4.3 şidderindeki depremin ardından 2.9 ve 1.7 büyüklüğünde artçı depremler oldu.

BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER

Bugün Elazığ az önce 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı! İşte oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremler listesi..

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