12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Güncel

Elazığ'da su arıtma tesisinde iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'ne ait su arıtma tesisinin inşaatında iskele çöktü. Kazada 4 işçi hafif yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 20:41
ELAZIĞ'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 4 İŞÇİ YARALANDI

Olay, Yurtbaşı Beldesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesine ait su arıtma tesisinde, işçilerin çalıştığı iskele çöktü. Olayda 4 işçi hafif yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

  • Elazığ iş kazası
  • iskele çökmesi
  • su arıtma tesisi
  • Yurtbaşı Beldesi
  • iş güvenliği

