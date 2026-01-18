İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Elazığ'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti.

IHA18 Ocak 2026 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Elazığ'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, Palu ilçesinde bulunan Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan'dan Elazığ'a gelen tren, hemzemin geçide 50 metre kala yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci'ye çarptı. Kazada şahıs ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bahçeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.