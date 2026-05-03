İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Elazığ'da yıldırım caminin minaresini yıktı

Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 22:06 - Güncelleme:
Elazığ'da yıldırım caminin minaresini yıktı
ABONE OL

Kentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.

Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.