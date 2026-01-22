İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2671
  • EURO
    50,9268
  • ALTIN
    6837.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da yürek yakan yangın: Engelli kız çocuğu hayatını kaybetti
Güncel

Elazığ'da yürek yakan yangın: Engelli kız çocuğu hayatını kaybetti

Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangında, evde yalnız bulunan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Elazığ'da yürek yakan yangın: Engelli kız çocuğu hayatını kaybetti
ABONE OL

Salıbaba Mahallesi İpek Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu esnada mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evdeki yangın söndürüldü.

Kontrolde, evde yalnız ve bilinci kapalı bulunan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu S.B. dışarı çıkarıldı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerine teslim edilen S.B'nin dumandan etkilendiği belirlendi.

S.B, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.