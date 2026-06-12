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Elazığ'daki doğa olayı şaşkına çevirdi: Böcek istilası böyle görüntülendi

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı yüksek rakımlı Akdağ bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havaya yükseldi. Gökyüzünü kısa süreliğine kaplayan yoğun böcek sürüsü, bölgede sıra dışı bir manzara oluşturdu. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Elazığ'daki doğa olayı şaşkına çevirdi: Böcek istilası böyle görüntülendi
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Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Akdağ'da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

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