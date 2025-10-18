İSTANBUL 20°C / 14°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • Elazığ'daki Kur'an Kursu'nun açılışını Bilal Erdoğan gerçekleştirdi
Elazığ'daki Kur'an Kursu'nun açılışını Bilal Erdoğan gerçekleştirdi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

18 Ekim 2025 Cumartesi 17:41
Elazığ'daki Kur'an Kursu'nun açılışını Bilal Erdoğan gerçekleştirdi
ABONE OL

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.

Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Ardından Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

