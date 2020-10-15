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  • Elazığ'daki şantiyeden 2 tona yakın bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı
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Elazığ'daki şantiyeden 2 tona yakın bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir şantiyeden 1 ton 841 kilo bakır çalan hırsızlara operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:54
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Baskil'de bulunan bir şantiyede 7 rulodan oluşan 1841 kilogram ağırlığında 7 bin metre uzunluğunda bakır kablo çalındı.

Şantiye yetkilisi B.A'nın durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.G, İ.Y, E.Y, M.Y, E.Y, B.Y, H.Y, E.D. ve S.S. olduğu tespit edildi.

Ekipler Diyarbakır'da 9 farklı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Elazığ'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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