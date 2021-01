Elazığlı depremzedeler evlerine kavuşuyor

DHA 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Mustafapaşa Mahallesi'nde 2, Sürsürü Mahallesi'nde 1, Gezin köyünde 1 olmak üzere 4 apartman ve Çevrimtaş köyünde 1 kerpiç ev yıkıldı. Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 kişi olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Arama- kurtarma çalışmalarında 45 kişi de enkazdan sağ çıkarıldı. Depremi izleyen günlerde de 1000'den fazla artçı oldu. Evleri hasar görenler için ilk etapta 26 bin 500 çadırdan oluşan çadır kent kuruldu. Daha sonra Elazığ merkezde 3, Sivrice ilçesinde de 1 olmak üzere 5 bin vatandaşın yaşayabileceği, 3 bin 500 konteynerin bulunduğu 4 konteyner kent kuruldu.

Hasar tespit çalışmalarında, kent genelinde 21 bin 543 konutun ağır ve yıkık hasarlı, 12 bin 214 konutun ise orta hasarlı olduğu tespit edildi. Merkeze bağlı 18 köyde ihalesi yapılan köy konutlarında teslim aşamasına gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla TOKİ tarafından kent genelinde inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. 3 bin konut, kura yoluyla hak sahiplerine teslim edildi. 1 ay içinde 5 bin konutun daha sahiplerine teslim edilmesi amaçlanırken, kalan 12 bin konutun da yıl ortasına kadar bitirilip, teslim edilmesi hedefleniyor. Deprem nedeniyle vatandaşa ve esnafa 2 milyar liralık yardım yapılırken, konutların maliyeti ile birlikte Elazığ'a 7 milyar liralık kaynak ayrılmış oldu.

'DEVLETİMİZ HIZLI HAREKET GÖSTEREREK VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDU'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremin meydana geldiği andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Depremin olduğu akşam Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla içişleri, çevre ve şehircilik ile sağlık bakanlarımız ilimize geldi. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek ve onlara psikososyal destek vermek gibi tüm hizmetleri 2 aylık süreç içerisinde burada kalarak gerçekleştirdiler. Deprem geçirmiş bir vilayette 37 canını kaybetmiş, 1000'in üzerinde yaralı meydana gelmiş ve 30 bin konutun ağır, orta ve az hasarlı bir şekilde etkilendiği ve insanların konutlarından olduğu bir ortamda devletimiz hızlı bir hareket göstererek vatandaşlarımızın yanında oldu. İlk süreçte çadır kent başta olmak üzere Kırklar, Doğukent ve Aşağı Demirtaş mahallelerimizde konteynerler vatandaşlarımızın kış ayındaki sıkıntılarını bertaraf etmek için, yerleştirmiş oldu. Burada 3 bin 500 konteyneri devletimiz hazır etti. Süreçte evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın o konutlardan uzaklaşması ve iyi bir mekana kavuşması için devletimiz, başta taşınma yardımı olmak üzere kira, eşya ve diğer sosyal yardımlar olmak üzere yaklaşık 950 milyon TL'yi 3 bakanlık vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırdı. Deprem sonrasında pandeminin de devamıyla işleri bozulan esnafımıza katkı sağlamak maksadıyla 1 milyar liralık bir yardım da ilgili kurumlar vasıtasıyla sübvanse edilmiş oldu. Bununla birlikte 20 bin konut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla TOKİ marifetiyle hızlı bir şekilde planlandı ve inşaatlarına başlandı. Şu ana kadar 3 bin konutu kura çekerek belirledik ve teslimini gerçekleştirdik. 1 ay sonra bu sayı 8 bin olacak. Geri kalan 12 bin konut da inşallah 2021'in ortasından sonra vatandaşlarımıza teslim edilmeye devam edecek."

ÇOCUKLARI 'BABA ÖLME, BİZİ KURTAR' DEMİŞ

Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nda eşi Ayşe (46) ile oğlu Muhammet Salih'i (9) kaybederken diğer oğlu Zekeriya (13) ile hayata tutunan Hüseyin Civelek (46), deprem anında yaşadıklarını anlatarak, "Salonda oturuyorduk. Çocuklar oyun oynadı sonra meyve yediler. Hanım abdest almak için kalktığında deprem başladı. Antrenin yarısına varmadan duvarlar üzerimize yıkıldı, tavan çöktü. Çocuklar 'Baba ölme, bizi kurtar' diye bağırıyor. Bir şey yapamıyorum. Çünkü beton blokların arasındaydım. Eşim ve çocuğum vefat etti. Yan yanaydık fakat bir şey yapamadık. Uzun bir zaman sonra kurtarmaya geldiler ama onlar öldüler. Biz de yaralı olarak çıkarıldık. Hastanede 3-4 gün tedavi gördük. Devletimiz sağ olsun bize konut tahsis etti. Şu an oğlumla birlikte hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

'20 GÜN ÖNCEKİ DEPREMİ YENİ EVİMİZDE HİSSETMEDİK'

Canan Demirelli de deprem nedeniyle hasar gören evinden taşınmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sanayi Mahallesi'ne taşındık, oturduğumuz ev 60 yıllıktı. Her an korku içindeydik. 8 ay içinde evlerimiz teslim edildi. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan, bütün ilgililerden razı olsun. Evlerimize geldik, çok memnunuz. 20 gün önce deprem oldu ama burada hiç hissetmedik. Evlerimiz gayet güzel. Her şey çok güzel" diye konuştu.

Canan Demirelli'nin eşi Aziz Demirelli ise "Evimizde sıkıntı yok, korku yok. En ufak bir sarsıntı da olsa hissetmiyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz. Evimize geldik. Önceden dışarı çıktığımızda, çocuklarımız evdeyken korku içindeydik ama şimdi öyle bir durum yok. Allah'tan gelmiş ama artık binalarımız yapıldı ve rahatız" dedi.