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Elazığlı depremzedelere içme suyu desteği

Elazığ'da, konteyner kentlerde kalan depremzedelere bir kamyon şişe su dağıtıldı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:01
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Kentte, 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere yönelik devletin yardımları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara içme suyu desteğinde bulundu.

Jandarmanın temin ettiği bir kamyon şişe su, aralarında kadın astsubayların da bulunduğu ekiplerce konteynerlerde kalan depremzedelere dağıtıldı.

Kadın astsubaylar şişe su dağıtımında karşılaştıkları depremzede çocuklara yakın ilgi gösterdi.

Jandarmanın kendilerine gösterdiği ilgi ve yardımlardan büyük memnuniyet duyan depremzedeler, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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