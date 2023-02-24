Elbistan'da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Elbistan'da geçen hafta başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Samsun ve Trabzon Büyükşehir belediyelerinin iş makinelerinin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre ait 236 kamyon ile 73 ekskavatörle yaklaşık 4 bin personel, depremde tamamen yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için gece gündüz mesai harcıyor.

Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken aynı anda ilçenin birçok noktasında kaldırılan binaların enkazları ise kamyonlarla Elbistan dışında bulunan alana taşınıyor.

"YIKILAN 342 BİNANIN 185'İNİN ENKAZINI KALDIRDIK"

İçişleri Bakanlığınca Elbistan'da görevlendirilen Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AA muhabirine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elbistan'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçe genelinde hayatın normale dönmesi için enkaz kaldırma çalışmalarını bir an önce tamamlamak istediklerini belirten Tunç, "Elbistan genelinde tamamen yıkılan 342 enkazımız var. Şu an itibariyle 185 enkazı kaldırdık. Yaklaşık olarak yüzde 55'lerdeyiz. İnşallah 3 veya 4 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Çok yoğun mesai harcıyoruz. Gerek kamu gerekse özel sektörden gelen iş makineleri var. Ülkemizin dört bir yanından katkı koymak isteyen vatandaşlarımızla kamu kurumları sağ olsunlar devlet vatandaş iş birliğiyle yaraları sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Tunç, ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında belirlenen binaların da acil yıkımının başladığını anlattı.

Elbistan'da yaraların sarılması için devlet ve milletin el ele verdiğini anlatan Tunç, "Amacımız Elbistan'da hayatı en kısa sürede normale döndürmek. Çok şükür yavaş yavaş da olsa hayat normale dönmeye başladı. Biz enkazları kaldırdıktan sonra özellikle doğal gaz, elektrik, su gibi konularda çalışmalar daha hızlanacak ve yaşam normale daha hızlı bir şekilde dönecek diye ümit ediyorum. Pazartesi günü öğle saatlerinde veya akşama doğru İnşallah biz enkaz kaldırma çalışmalarını bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Tunç, devletin tüm kurumlarının deprem bölgesinde olduğunu, kentlerin eski hallerine getirilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.