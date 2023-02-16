Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı

Depremde Elbistan kaymakamlığı ve belediye başkanlığı binaları kullanılamaz hale geldi.

Kaymakamlık ve belediyenin bir an önce vatandaşa hizmet verebilmesi için harekete geçildi ve kurumlar depremden etkilenmeyen okullara taşındı.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, AA muhabirine, ilk depremde ilçelerinde 3 binanın yıkıldığını, arama ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 39 vatandaşın enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi.

İlçenin ikinci depremde büyük hasar gördüğünü anlatan Vural, 1347 binanın yıkıldığını kaydetti.

Elbistan Koordinasyon Merkezinde koordinatör valiler, kaymakamlar ve bölgeye yardım için gelen belediye başkanlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Vural, "Hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kaymakamlığımızı aktif olarak hizmet vermek üzere Güneşli Anaokulu ve Ortaokulunda açmış bulunuyoruz. 15 kamu kurumumuzla hizmet vermeye başladık." dedi.

- "EN KISA SÜREDE YARALAR SARILACAK"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de belediye olarak vatandaşlara Ali Tekinsoy Ortaokulu binasında hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Depremde yıkılan binaların çoğunun 1999 yılından önce yapıldığını ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"2011 sonrası yapı denetiminin olduğu binalarda ölüm olmadı. Daha önce yapılmış olan yapılarla ilgili sıkıntılar vardı. Cumhuriyet savcılarımız ciddi çalışmalar yapıyor. Bu konuyla ilgili hukuksal süreçler işleyecek. Biz de eski binadaki evraklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onları alıp burada depolayacağız. Öncelikle Cumhuriyet savcılarımıza bunları açacağız. Arkasından da dileyen tüm vatandaşlarımıza buradan bilgi vereceğiz."

Gürbüz, hasar tespit çalışması sonucu evleri sağlam çıkan, özellikle tek katlı binalarda yaşayan vatandaşların evlerine döndüğünü gözlemlediklerini anlattı.

Elbistan'ın en kısa sürede yaralarını saracağını vurgulayan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Kamu binalarının hizmet vermesi ticaretin tekrar başlaması, sanayinin işler halde olması, şehrin harekete geçmesi ve yaşamını da hızlandırıp bugünkü görüntüsünden uzaklaşması açısından önemli. Valilerimiz bir çağrı yapmıştı. Ben de hasarlı olmayan ticari ünitelerimizin hızlıca açılması ve vatandaşımıza da hizmet vermesiyle ilgili oda başkanlarımızla görüştüm. Bugün de gördüm; bazı marketlerimiz, kuaförlerimiz açılmış, sanayimiz açılmış. Organize sanayi bölgemizde hizmet sürüyor. Orada da hayat normale bindi. Ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirip onları temizleyeceğim. Bu süreçte öncelikle enkazları kaldıracağız, arkasından ağır hasarlı binalarımızı yıkacağız."

Gürbüz, ilçelerinde yeni yapılacak TOKİ konutlarıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü, konutların inşasına en kısa sürede başlanıp bir yılda tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

