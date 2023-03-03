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Elbistan'da tutuklamalar devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Elbistan'da tutuklamalar devam ediyor
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Kahramanmaraş Merkezli depremler sonrası yıkılan binalarda yapılan incelemeler neticesinde devam eden soruşturmalarda ihmali tespit edilen sorumluların sorguları devam ediyor.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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