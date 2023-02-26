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Elbistan'daki ''konteyner çarşı''nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek 'konteyner çarşı'nın kurulumunun yüzde 90 tamamlandığını bildirdi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Elbistan'daki ''konteyner çarşı''nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin yer aldığı çarşının yapımı için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirtti.

Konteynerlerin yerleştirildiği alanlarda kilitli parke çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, son çalışmaların ardından 72 saat gibi bir sürede çarşının hizmete gireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden deprem bölgesindeki yaşamın normale dönmesi için gayretimiz devam ediyor. 3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar. Yüzde 90'ı tamamlanan çarşımızda bu gece de çalışacak olan ekibimiz, yarın sabah itibarıyla 72 saat gibi kısa ve rekor bir sürede çarşıyı hizmete hazır hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, afet bölgesinde bir ilk olacak konteyner çarşı tamamlandığında Elbistan'da ticari yaşamın normale döneceğini ve sosyal donatılarıyla önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağını vurguladı.

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