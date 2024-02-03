Elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı.

��Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul'da yapılan "KARTEL-5" operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi... pic.twitter.com/PnXD9uU9nl