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Elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yapılan “Kartel-5” operasyonuyla yakalandı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı.

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