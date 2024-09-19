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Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne operasyon

Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen “KUYU-26” operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 08:00 - Güncelleme:
Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 6'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-26" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

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