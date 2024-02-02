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Elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kafes-34' operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

2 Şubat 2024 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

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