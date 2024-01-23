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Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

23 Ocak 2024 Salı 08:26 - Güncelleme:
Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

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