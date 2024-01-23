İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.Ayrıntılar geliyor...
Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail SÜNER'in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki:
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara,... pic.twitter.com/WMeCVHyNkx