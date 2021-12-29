Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:44

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katılırken, bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarına geçildi.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Ercan Ekşi, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben örgütün de yağmanın da ne olduğunu cezaevinde öğrendim. Ben Sedat Peker'i bir akrabamın verdiği yemekte tanıdım. Öncesinde bilmem. Benim Sedat Peker'le hiçbir ortaklığım, para alışverişim yok. Ben 300 bin kişilik bir ailenin soyadını taşıyorum. Peker'le ticaret yapmaya ihtiyacım yok. Hiç kimseden menfaat sağlamadım. Ticari görüşmelerim yağma gibi gösterilmeye çalışılıyor. Üzerime atılan ithamların tamamı ticari hayatımda olan görüşmelerimden ibarettir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ekşi, iddianamede bahsedilen 6 eylemle ilgili tüm suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.

Firari sanık Sedat Peker'in avukatı, sanık Ekşi'ye, adı geçen ya da geçmeyen herhangi bir alacak verecek olayında, kendisinin şahsi menfaat elde edecek bir ilişkiye tanıklık edip etmediğini, Sedat Peker'den emir veya talimat alıp almadığını sordu.

Sanık Ekşi soruya "Sedat Peker ile dostluğumuz sadece aileseldir. Hiçbir zaman alacak verecek konusuna da dahil olduğunu görmedim. Kesinlikle kendisinden hiçbir şekilde talimat almadım ve kimseye talimat vermedim. Bana yöneltilen suçların hiçbirisinde Sedat Peker yoktur." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Duruşma, verilen aranın ardından sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur", Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin kabulüne karar veren 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.