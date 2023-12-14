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Elektrifikasyon altyapısı tamamlandı! 87 kilometrelik kesim yerli imkanlarla bitirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Kayseri'yi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlayan 87 kilometrelik Hanlı-Çetinkaya kesiminin elektrifikasyon altyapısının, yerli ve milli imkanlarla bitirildiğini duyurdu.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Elektrifikasyon altyapısı tamamlandı! 87 kilometrelik kesim yerli imkanlarla bitirildi
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TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, demir yollarında artan yolcu ve yük taşımacılığında arzın karşılanabilmesi, sıfır emisyon ve sürdürülebilir enerji kapsamında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bir proje daha tamamlanarak hizmete sunuldu.

Hanlı-Çetinkaya kesiminin elektrifikasyon altyapısının tamamlanmasıyla, 665 kilometrelik Ankara-Kayseri-Sivas (Çetinkaya) Hattı'nda kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğü sağlandı.

Ayrıca ana bir elektrifikasyon omurgasının oluşturulmasıyla batı, doğu ve güney yönünde elektrikli bir koridor oluşturularak kesintisiz elektrikli tren işletmeciliğinin altyapısı tamamlandı.

Ankara-Çetinkaya (Sivas) güzergahında elektrikli işletmecilikle yıllık 277 milyon lira yakıt, 45 milyon lira emisyon tasarrufu sağlanması ve yaklaşık 67 bin ton karbon salımının önlenmesi bekleniyor. Ayrıca Kayseri-Sivas arası ortalama lokomotif çekeri de 1800 tona çıkıyor.

Son yıllarda yürütülen çalışmalarla 2000'li yılların başında yüzde 19 olan elektrikli hat uzunluğu oranı yüzde 51 seviyesine yükseltildi. Bu oranların yüzde 90'lar seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.

  • TCDD
  • elektrifikasyon altyapısı
  • yerli imkanlar

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