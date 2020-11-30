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  • Elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki inşaat işçi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki inşaat işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, inşaatta çalışan Mehmet Demir (25), elindeki profille elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak, 2'nci kattan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:51
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Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde yapımına devam edilen 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta kapı ve pencere işleri yapan Mehmet Demir'in elindeki profil, elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan işçi, dengesini kaybederek, 2'nci kattan düşüp, ağır yaralandı. İşçiyi görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Demir’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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