Elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

DHA 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:38

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki sitenin inşaat sahasında meydana geldi. Elektrikçide işçi olarak çalışan Suriyeli Ammar Kurdo, elektrik hattı çekmek için inşaat sahasına geldi. Gerilim hattında çalışma yapan Kurdo, bir süre sonra akıma kapıldı. Kurdo’nun yerde hareketsiz yattığını gören işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Kurdo’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaat sahasına gelen Kurdo’nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Kurdo’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.