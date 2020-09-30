İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7722
  • EURO
    9,1055
  • ALTIN
    471.055
  • BIST100
    1135.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Güncel

Elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Adana'da, inşaat sahasına elektrik hattı çekmek için direğe tırmanan Ammar Kurdo (25), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kurdo'nun olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polisin yaptığı çalışmanın ardından Kurdo'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:38
ABONE OL

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki sitenin inşaat sahasında meydana geldi. Elektrikçide işçi olarak çalışan Suriyeli Ammar Kurdo, elektrik hattı çekmek için inşaat sahasına geldi. Gerilim hattında çalışma yapan Kurdo, bir süre sonra akıma kapıldı. Kurdo’nun yerde hareketsiz yattığını gören işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Kurdo’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaat sahasına gelen Kurdo’nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Kurdo’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.