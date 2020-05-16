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Güncel

Elektrik akımına kapılan 48 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Nizamettin Pehlivan (48) asılı kaldı. Sepetli vinç ile indirilen Pehlivan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:26
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik işleri yapan Nizamettin Pehlivan bahçesindeki ahıra elektrik çekmek için merdivenle direğe çıktı. Elektrik kablosunu bağlamak isterken de akıma kapıldı. Emniyet kemeri nedeniyle direkte asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve elektrik dağıtım şirketi ekibi geldi. Pehlivan, elektrik akımının kesilmesinin ardından sepetli vinçle direkten indirildi.

Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nizamettin Pehlivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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