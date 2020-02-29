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Elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi15:48 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:48

Demiraslan Mahallesi'nde Yaşar Yakup (51) ile oğlu Murat Sağlam (24), seralarının etrafını demir telle çevirmeye çalıştıkları sırada telin ucu, tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan baba ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Yaşar Yakup Sağlam'ın durumunun iyi olduğu, oğlunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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