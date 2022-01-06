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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, 8 aylık bebeği dünyaya gelmeden hayatını kaybetti

Antalya'da yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın, 2 çocuk babası olduğu ve eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:35
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Olay, Yuva Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış'ın elinde taşıdığı malzemeler, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Çalış, bir anda yere yığıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

1 AY SONRA ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLACAKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Feyyaz Çalış'ın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı. Çalış'ın cenazesi Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, evli ve 2 çocuk babası talihsiz adamın eşinin de 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

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