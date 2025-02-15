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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binada çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, Pehlivanlar Mahallesi Muzaffer Çelik Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, cam balkona sineklik takmak amacıyla bina girişinden 4. kattaki dairenin balkon kısmına iple demir malzeme çeken işçi Resul Sarıöz (29), demir malzemenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sarıöz ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Resul Sarıöz'ün evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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