Elektrik akımına kapılan işçi öldü

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 14:23 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 14:23

Merkeze bağlı Çatağıl köyünde, içme suyu enerji nakil hattı yakındaki inşaat halindeki evin çatısında çalışan İbrahim Uysal (41), elindeki tahta kalasın elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülen Uysal'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinde inşaatın bir süre önce kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri mühür çözerek çalışmaları sürdürdüğü ileri sürülen inşaat sahibi E.A'yı gözaltına aldı.



Bu arada, işçinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde toprağa verildi.