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  • Elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Edirne'de elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapılan işçi Vural Aydoğan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:45
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumdere köyünde meydana geldi. Çim üretim tesisinde elektrik işlerine bakan evli ve 1 çocuk babası Vural Aydoğan, elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı. Ancak bu sırada akıma kapılan Aydoğan, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Aydoğan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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