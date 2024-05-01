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Güncel

Elektrik direğine çarpan İETT otobüsü markete daldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce elektrik direğine ardından park halindeki otomobile çarptıktan sonra markete girdi. Kazanın ardından otobüste çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Elektrik direğine çarpan İETT otobüsü markete daldı
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Olay, saat 05:20 sıralarında, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, ıslak zeminde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarında bulunun elektrik direğine çarptı. Otobüs, park halindeki bir otomobile de çarptıktan sonra kaldırımı aşarak markete girdi. Kaza sonrası elektrik direğinden kopan tellerin üzerine düşmesi sonucu İETT otobüsünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası yangının çıktığı İETT otobüsüne müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken Polis ekipleri , cadde üzerinde güvenlik önemli aldı. Kazaya karışan İETT otobüsü çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazada, marketin dış kapısı ve camları hasar gördü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otobüste çıkan yangın, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün cadde üzerinde markete girdiği anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü şoförünün, direksiyon hakimiyeti kaybederek park halindeki otomobile çarptıktan sonra markete giriyor. Kaza sonrası İETT otobüs şoförünün, arka kapıdan yaralı şekilde indiği görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik tellerinin düşmesi sonucu otobüste yangın çıkıyor.

Esnaf Mehmet Kansızoğlu, "Sabah iş yerine geldiğimizde kaza yeni olmuştu. Hava yağmurluydu, hızlı bir şekilde geldi. Zemin kaygan olduğu için markete girdi. Park halinde bulunan bir araca da çarptı. Elektrik tellerinden dolayı yangın oldu. Şoför biraz panik olmuştu. Yaralı şekilde dışarı çıktı. Otobüs Allah'tan boştu. Buradaki sorun, yoldaki viraj. Bir an önce çözülmesi lazım, yoksa burada bu şekilde kazalar devam eder. Market zincirinde bayağı bir hasar var. Şimdi tamir ediliyor" dedi.

  • İETT otobüsü kazası
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