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Elektrik santrallerine 501 milyon liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mart ayı için 501 milyon 346 bin 796 lira kapasite ödemesi yapacak.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Elektrik santrallerine 501 milyon liralık destek
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına mart ayı için toplam 501 milyon 346 bin 796 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 72 milyon 537 bin 970 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 35 milyon 94 bin 275 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

  • TEİAŞ
  • Elektrik Üretim
  • Kapasite Ödemesi

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