Elektrik tellerine takılan saman yüklü tırın dorsesi takılarak alev aldı

AA 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:09

Alınan bilgiye göre, Arif Köroğlu idaresindeki 47 AAS 457 plakalı tırın dorsesinde yüklü saman balyaları, Boğazlıyan-Kayseri kara yolu Cinliyokuş mevkisinde yol üzerindeki elektrik tellerine takılarak alev aldı.

Dumanı fark eden Köroğlu, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Boğazlıyan Belediyesi ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, samanlar ve dorse kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alevlerin sıçradığı yol kenarındaki 13 dekarlık buğday ekili tarla da zarar gördü.