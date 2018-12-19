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Elektrikler ne zaman gelecek 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek? Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi son dakika açıklaması BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan geldi. Peki 19 Aralık elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Çarşamba elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklandı. Vatandaşlar BEDAŞ açıklamasından sonra 'elektrikler ne zaman gelecek?' diye araştırmalara başladılar. İşte 19 Aralık İstanbul planlı elektrik kesintisi listesi ve elektriklerin nerelerde kesilip ne zaman geleceğinin ayrıntıları... Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

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Elektrikler ne zaman gelecek 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek? Vatandaşlar elektrik kesintisinin nerelerde görüleceğini araştırıyor. İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Çarşamba elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklandı. Vatandaşlar BEDAŞ açıklamasından sonra 'elektrikler ne zaman gelecek?' diye araştırmalara başladılar. 19 Aralık Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yapılacak noktalar BEDAŞ tarafından belirlendi. Bugün İstanbul’un birçok mahallesi elektriksiz kalacak. İşte planlı kesintilerin yapılacağı mahalleler ve elektriklerin geri geleceği saatlerin listesi… son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

 

 

BEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., BAĞDAŞ Sk., GÖKKUŞAĞI Sk., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19273-20189)

- BALABANAĞA Mh., AHMET ŞUAYİP Sk., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., FETHİBEY Cd., HARİKZEDELER Sk., KURULTAY Sk., ORDU Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., KEMALPAŞA Mh., FETHİBEY Cd., ORDU Cd., REYHANİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19370-2131 TM )

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19408-12501)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19410-12502)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19412-12503)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19413-12504)

- CEVATPAŞA Mh., MİMAR SİNAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19456-8207)

- YENİKÖY Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., BEYAZIT ÇIKMAZI Sk., ERGENEKON Sk., GAYE ÇIKMAZI Sk., HAYRAT ÇIKMAZI Sk., NURİ PAŞA Cd., ÇAYIRLI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19491-4247)

- GÜZELTEPE Mh., ARDIÇ Sk., AÇIKYÜZ Sk., ARKIN Sk., BARBAROS Cd., BARIŞ Sk., ENDER Sk., KAMER Sk., HAZAL Sk., LATİFE Sk., METİN Sk., NARİN Sk., OLCAY Sk., ORBAY Sk., VARİS Sk., YENİ DUVAR Sk., YENİ BAYIR Sk., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19517-28827 tm)

- GÜNEŞLİ Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., YILDIZ Sk., YEŞİLTEPE Sk., BADİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19440-31395)

elektrik kesintisi ile ilgili görsel sonucu

 

 

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 775. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19441-28041 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1038/1. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19460-28415 TM)

- SANCAKTEPE Mh., MERKEZ Mh., YILDIZTEPE Mh., ÇINAR Mh., İNÖNÜ Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19467-18500 İTM - 18571-18544-18576-18522-18537-18532-18542-18516-18565-18559-18510-18597-18517-18555-18541-18509-18587)

- YEŞİLKENT Mh., G-158 Sk., G-159 Sk., GAZİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19474-20539 dp:4)

- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., POYRAZ Cd., YEŞİLKENT Mh., G-666 Sk., G-668 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19449-27173)

- MERKEZ Mh., AFİYET Sk., KARAKOL Sk., SIRRI BEY Sk., TARAFTAR Sk., ŞEHİT MİTHAT YILMAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19492-4116)

- MERKEZEFENDİ Mh., G/42 Sk., G/44 Sk., G/49 Sk., G/51 Sk., G/52 Sk., G/53 Sk., G/54 Sk., G/55 Sk., G/56 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., İETT SİTE YOLU Sk., LONDRA ASFALTI Cd., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19502-1173)

- GÜZELTEPE Mh., AVŞAR Sk., AVCI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19514-28330 TM)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19503-1237)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )

- ORUÇREİS Mh., TEPE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18574-18232-18212)

 

elektrik kesintisi ile ilgili görsel sonucu

AYEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

 

ATAŞEHİR

 

09:30 - 18:00 saat

 

aralığında    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

 

09:00 - 15:00 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE

 

09:30 - 17:00 saat aralığında    B

 

elde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ

 

09:00 - 17:00 saat aralığında    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

 

BEYKOZ

 

14:00 - 17:00 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HIZIR ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAVADAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BABİL ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İLKER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İNCİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ FIRAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NESNE ÇIKMAZI

 

KADIKÖY

 

10:00 - 18:00 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERLİ AHMET

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: EYÜPPAŞA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SELÇUK SİNDAL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUMBARACILAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU HATBOYU

 

PENDİK

 

10:00 - 18:00 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SAVUR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA

 

ÜMRANİYE

 

14:45 - 17:00 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: HORASAN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAHARİYE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: MANOLYA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: VARAN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ÇAMLIBEL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÖNÜLAÇAR

 

12:00 - 14:30 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KEMALETTİN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖZEL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CEMALETTİN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜNEŞLİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHTİŞAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NAMIK KEMAL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHLAS

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ORAL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SET

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYVAZ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARALIK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BATUHAN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TOLGA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HARE

 

09:30 - 11:30 saat aralığında  

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜÇGEN ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAMSELVİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MERYEMANA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MEŞECİK ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CANFEDA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EBRAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜHRE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÖLET

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYASOFYA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAZAK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAĞDAŞ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORKARANFİL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PİKNİK ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜLAL ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PANAYIR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BİLGE ÇIKMAZI

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GAMZE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KAVAK

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ULUPINAR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAŞKIN

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ELİBOL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CAM

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEVAL

 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SIHHAT

 

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

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