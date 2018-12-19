Elektrikler ne zaman gelecek 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek? Vatandaşlar elektrik kesintisinin nerelerde görüleceğini araştırıyor. İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Çarşamba elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklandı. Vatandaşlar BEDAŞ açıklamasından sonra 'elektrikler ne zaman gelecek?' diye araştırmalara başladılar. 19 Aralık Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yapılacak noktalar BEDAŞ tarafından belirlendi. Bugün İstanbul’un birçok mahallesi elektriksiz kalacak. İşte planlı kesintilerin yapılacağı mahalleler ve elektriklerin geri geleceği saatlerin listesi… son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., BAĞDAŞ Sk., GÖKKUŞAĞI Sk., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19273-20189)

- BALABANAĞA Mh., AHMET ŞUAYİP Sk., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., FETHİBEY Cd., HARİKZEDELER Sk., KURULTAY Sk., ORDU Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., KEMALPAŞA Mh., FETHİBEY Cd., ORDU Cd., REYHANİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19370-2131 TM )

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19408-12501)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19410-12502)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19412-12503)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19413-12504)

- CEVATPAŞA Mh., MİMAR SİNAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19456-8207)

- YENİKÖY Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., BEYAZIT ÇIKMAZI Sk., ERGENEKON Sk., GAYE ÇIKMAZI Sk., HAYRAT ÇIKMAZI Sk., NURİ PAŞA Cd., ÇAYIRLI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19491-4247)

- GÜZELTEPE Mh., ARDIÇ Sk., AÇIKYÜZ Sk., ARKIN Sk., BARBAROS Cd., BARIŞ Sk., ENDER Sk., KAMER Sk., HAZAL Sk., LATİFE Sk., METİN Sk., NARİN Sk., OLCAY Sk., ORBAY Sk., VARİS Sk., YENİ DUVAR Sk., YENİ BAYIR Sk., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19517-28827 tm)

- GÜNEŞLİ Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., YILDIZ Sk., YEŞİLTEPE Sk., BADİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19440-31395)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 775. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19441-28041 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1038/1. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19460-28415 TM)

- SANCAKTEPE Mh., MERKEZ Mh., YILDIZTEPE Mh., ÇINAR Mh., İNÖNÜ Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19467-18500 İTM - 18571-18544-18576-18522-18537-18532-18542-18516-18565-18559-18510-18597-18517-18555-18541-18509-18587)

- YEŞİLKENT Mh., G-158 Sk., G-159 Sk., GAZİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19474-20539 dp:4)

- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., POYRAZ Cd., YEŞİLKENT Mh., G-666 Sk., G-668 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19449-27173)

- MERKEZ Mh., AFİYET Sk., KARAKOL Sk., SIRRI BEY Sk., TARAFTAR Sk., ŞEHİT MİTHAT YILMAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19492-4116)

- MERKEZEFENDİ Mh., G/42 Sk., G/44 Sk., G/49 Sk., G/51 Sk., G/52 Sk., G/53 Sk., G/54 Sk., G/55 Sk., G/56 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., İETT SİTE YOLU Sk., LONDRA ASFALTI Cd., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19502-1173)

- GÜZELTEPE Mh., AVŞAR Sk., AVCI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19514-28330 TM)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19503-1237)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )

- ORUÇREİS Mh., TEPE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18574-18232-18212)

AYEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:30 - 18:00 saat

aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE

09:30 - 17:00 saat aralığında B

elde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

BEYKOZ

14:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HIZIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAVADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BABİL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NESNE ÇIKMAZI

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERLİ AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: EYÜPPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SELÇUK SİNDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUMBARACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU HATBOYU

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SAVUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA

ÜMRANİYE

14:45 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: HORASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: VARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ÇAMLIBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÖNÜLAÇAR

12:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KEMALETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CEMALETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHTİŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ORAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYVAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BATUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TOLGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HARE

09:30 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜÇGEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAMSELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MERYEMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MEŞECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EBRAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜHRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÖLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYASOFYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAZAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAĞDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORKARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PİKNİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜLAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PANAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BİLGE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GAMZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ELİBOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEVAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SIHHAT

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.