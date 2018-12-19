Elektrikler ne zaman gelecek 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek
Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek? Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi son dakika açıklaması BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan geldi. Peki 19 Aralık elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Çarşamba elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklandı. Vatandaşlar BEDAŞ açıklamasından sonra 'elektrikler ne zaman gelecek?' diye araştırmalara başladılar. İşte 19 Aralık İstanbul planlı elektrik kesintisi listesi ve elektriklerin nerelerde kesilip ne zaman geleceğinin ayrıntıları... Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Elektrikler ne zaman gelecek 19 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi nerelerde görülecek? Vatandaşlar elektrik kesintisinin nerelerde görüleceğini araştırıyor. İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Çarşamba elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? 19 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklandı. Vatandaşlar BEDAŞ açıklamasından sonra 'elektrikler ne zaman gelecek?' diye araştırmalara başladılar. 19 Aralık Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yapılacak noktalar BEDAŞ tarafından belirlendi. Bugün İstanbul’un birçok mahallesi elektriksiz kalacak. İşte planlı kesintilerin yapılacağı mahalleler ve elektriklerin geri geleceği saatlerin listesi… son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…
BEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı
- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., BAĞDAŞ Sk., GÖKKUŞAĞI Sk., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19273-20189)
- BALABANAĞA Mh., AHMET ŞUAYİP Sk., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., FETHİBEY Cd., HARİKZEDELER Sk., KURULTAY Sk., ORDU Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., KEMALPAŞA Mh., FETHİBEY Cd., ORDU Cd., REYHANİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19370-2131 TM )
- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19408-12501)
- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19410-12502)
- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19412-12503)
- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., 233 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19413-12504)
- CEVATPAŞA Mh., MİMAR SİNAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19456-8207)
- YENİKÖY Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., BEYAZIT ÇIKMAZI Sk., ERGENEKON Sk., GAYE ÇIKMAZI Sk., HAYRAT ÇIKMAZI Sk., NURİ PAŞA Cd., ÇAYIRLI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19491-4247)
- GÜZELTEPE Mh., ARDIÇ Sk., AÇIKYÜZ Sk., ARKIN Sk., BARBAROS Cd., BARIŞ Sk., ENDER Sk., KAMER Sk., HAZAL Sk., LATİFE Sk., METİN Sk., NARİN Sk., OLCAY Sk., ORBAY Sk., VARİS Sk., YENİ DUVAR Sk., YENİ BAYIR Sk., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19517-28827 tm)
- GÜNEŞLİ Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., YILDIZ Sk., YEŞİLTEPE Sk., BADİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19440-31395)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 775. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19441-28041 tm)
- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1038/1. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19460-28415 TM)
- SANCAKTEPE Mh., MERKEZ Mh., YILDIZTEPE Mh., ÇINAR Mh., İNÖNÜ Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19467-18500 İTM - 18571-18544-18576-18522-18537-18532-18542-18516-18565-18559-18510-18597-18517-18555-18541-18509-18587)
- YEŞİLKENT Mh., G-158 Sk., G-159 Sk., GAZİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19474-20539 dp:4)
- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., POYRAZ Cd., YEŞİLKENT Mh., G-666 Sk., G-668 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19449-27173)
- MERKEZ Mh., AFİYET Sk., KARAKOL Sk., SIRRI BEY Sk., TARAFTAR Sk., ŞEHİT MİTHAT YILMAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19492-4116)
- MERKEZEFENDİ Mh., G/42 Sk., G/44 Sk., G/49 Sk., G/51 Sk., G/52 Sk., G/53 Sk., G/54 Sk., G/55 Sk., G/56 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., İETT SİTE YOLU Sk., LONDRA ASFALTI Cd., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19502-1173)
- GÜZELTEPE Mh., AVŞAR Sk., AVCI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19514-28330 TM)
- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19503-1237)
- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., SURURİ Mh., HACI KÜÇÜK CAMİİ Sk., HACI KÜÇÜK Sk., KAPUTÇULAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19536-2288 TM )
- ORUÇREİS Mh., TEPE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18574-18232-18212)
AYEDAŞ - 19 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
09:30 - 18:00 saat
aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE
09:30 - 17:00 saat aralığında B
elde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
BEYKOZ
14:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HIZIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAVADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BABİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NESNE ÇIKMAZI
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERLİ AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: EYÜPPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SELÇUK SİNDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUMBARACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU HATBOYU
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SAVUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA
ÜMRANİYE
14:45 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: HORASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: VARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÖNÜLAÇAR
12:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KEMALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CEMALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHTİŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYVAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BATUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TOLGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HARE
09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜÇGEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAMSELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MERYEMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MEŞECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: CAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EBRAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜHRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÖLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYASOFYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAZAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAĞDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORKARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PİKNİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜLAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PANAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BİLGE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GAMZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ELİBOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SIHHAT
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
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