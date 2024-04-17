İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5208
  • EURO
    34,5732
  • ALTIN
    2492.26
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikli battaniyeden yangın çıktı: Yatak odası küle döndü
Güncel

Elektrikli battaniyeden yangın çıktı: Yatak odası küle döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın yatak odasını küle çevirdi. Bina sakinleri sokağa dökülürken itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı: Yatak odası küle döndü
ABONE OL

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1827 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6'ıncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.B. adlı kadın, elektrikli battaniyeyi fişe taktıktan kısa süre sonra yatak alev aldı. Korkuya kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken bina sakimleri ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken yatak odası kullanılamaz hale geldi. Tansiyonu yükselen ev sahibi H.B'ye ambulansta müdahale yapılırken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.