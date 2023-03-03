İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,905
  • EURO
    20,075
  • ALTIN
    1120.69
  • BIST100
    5246.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Elektrikli otomobillere ÖTV desteği

Elektrik motorlu binek otomobiller için özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

AA3 Mart 2023 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Elektrikli otomobillere ÖTV desteği
ABONE OL

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyenlerden, yüzde 10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya artırıldı. Motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Böylece egzoz gazı salınımı bulunmayan sadece elektrikli motora sahip otomobillerin fiyatlarının düşmesi, yeşil dönüşüme uygun çevre dostu araçların tercih edilmesi amaçlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.