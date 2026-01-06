İSTANBUL 18°C / 12°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikli soba can alıyordu: Çocuklarını son anda kurtardılar
Güncel

Elektrikli soba can alıyordu: Çocuklarını son anda kurtardılar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Aile bireylerinin çocuklarını alevlerin arasından son anda dışarı çıkardığı öğrenildi.

6 Ocak 2026 Salı 21:31
Elektrikli soba can alıyordu: Çocuklarını son anda kurtardılar
ABONE OL

Olay, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı. Yangın sırasında aile bireyleri 3 çocuğunu daireden son anda çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken incelemenin sürdüğü bildirildi.


