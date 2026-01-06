Elektrikli soba can alıyordu: Çocuklarını son anda kurtardılar

Olay, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı. Yangın sırasında aile bireyleri 3 çocuğunu daireden son anda çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken incelemenin sürdüğü bildirildi.