İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2229
  • EURO
    36,9409
  • ALTIN
    2979.67
  • BIST100
    9752.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu
Güncel

Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katında elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil alev alınca yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu
ABONE OL

Osman Yılmaz Mahallesi 1203'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hilmi İ. (67), yıkadığı mendili kurutmak için elektrikli sobanın üzerine bıraktı. Hilmi İ. bir süre sonra uykuya dalarken, saat 01.30 sıralarında tutuşan mendil alev aldı. Evden alev ve duman yükselirken, apartman sakinleri sokağa çıkıp, ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Hilmi İ. ile üst katta oturan 1 bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.