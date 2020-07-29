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Elektrikli süpürgeden yaptığı taşlama makinesi hayatına mal oldu

Kocaeli'de Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, 4 çocuk babası adam kalbine gelen taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:58
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Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı. Sinan Nişli, evde makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli’nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sinan Nişli, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli’nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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