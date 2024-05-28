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Güncel

Elektronik ödeme sistemlerindeki ''istismar''ların hukuki boyutu masaya yatırıldı

Ödeme ve elektronik para sektöründe hukuki ve adli süreçler İstanbul'da düzenlenen toplantıda ele alındı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 14:19 - Güncelleme:
Elektronik ödeme sistemlerindeki ''istismar''ların hukuki boyutu masaya yatırıldı
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Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve TÖDEB iş birliğinde İstanbul'da "Ödeme ve Elektronik Para Sektöründe Hukuki ve Adli Süreçleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet savcıları, bankacılık uzmanları, emniyet ve jandarma mensupları ile TÖDEB üyelerinin katıldığı toplantıda ödeme ve elektronik para sektöründeki hukuki ve adli süreçler değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, toplantının açılışında, teknolojinin gelişmesiyle bilişim suçlarının arttığını, bu suçların özellikle dijital kanallarda gözlendiğini bildirdi.

Karşılaşılan sorunların bu alanlarda uzmanlaşmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Taş, "Bu itibarla bilişim suçları büroları faaliyetlerini geliştirdi. Özellikle soruşturmaların bilişim alanında olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüzde dolandırıcılık işlemlerinde hızlı bir artış var. Dolandırıcılıklarla etkin bir mücadele için işbirliği yapmamız çok önemli. Suç soruşturmalarının sonuçlanması için işbirliğimizi artırmalıyız. Farkındalığı artırmak amacıyla büyük yol kat ettik." ifadesini kullandı.

Taş, toplantının bu amaçlarına faydalı olmasını umduklarını belirtti.

- "KURUMLARIN İŞBİRLİĞİ YAPMASI SON KULLANICININ KORUNMASI HEDEFİNE BİZİ İLERLETECEK"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin de toplantının, üzerinde durdukları konularla birlikte sektörü daha güvenli bir geleceğe taşıyacak kararlara vesile olacağını bildirdi.

Sektörle ilgili tüm paydaşların bu sürecin bir parçası olarak doğrudan iletişim kurmaya devam etmelerini sağlayacak toplantının hukuki ve adli süreçler açısından çok önemli olacağını anlatan Bilgetekin, şu bilgileri verdi:

"Sektör temsilcileri ile hukuki ve adli süreçlerin ele alınması noktasında tüm tarafların bir masa etrafında buluşmasının çok fayda sağlayacağından eminim. Bankacılık sistemimize ilişkin hukukçuların dile getireceği görüşlerin sürece şekil vereceğine, kolluk kuvvetlerimizin paylaşımlarının toplantı çıktılarını zenginleştireceğine inanıyorum. Günümüzde dijital pazarda dolandırıcılık sayısı ciddi şekilde artmış durumda. En öncelikli hedeflerimizden birisi elektronik ortamdaki dolandırıcılığın önlenmesidir. Bu birliktelik sayesinde 'son kullanıcının korunması hedefine' ilerleyeceğimizden eminim."

  • Ödeme sektörü
  • elektronik para
  • İstanbulda toplantı

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